Овчинников: «Футбол в мировом масштабе перевернулся, всё стало по-другому»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал предстоящие полуфинальные матчи чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист допускает возможность выхода национальной сборной Хорватии в финал соревнования, однако в то, что столь далеко зайдёт и команда Марокко, бывший тренер не верит.

Эксперт отметил вылет фаворитов текущего турнира – команды Германии (не вышла из группы) и Бразилии (вылетела на стадии 1/4 финала).

«Эти самые лидеры футбольные. Думаю, футбол в мировом масштабе перевернулся, всё стало по-другому», - приводит слова Овчинникова «Чемпионат».