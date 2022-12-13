Сборная Аргентины забила хорватам 2 гола за 5 минут, снова Альварес и Месси создали гол

Сборная Аргентины сделала большой шаг к финалу в матче с соперниками из Хорватии на чемпионате мира по футболу. В конце первого тайма южноамериканцы отобрали мяч у своей штрафной и рванули к чужим воротам. Лионеля Месси сбили, но он успел протолкнуть мяч на Хулиана Альвареса, который от центральной линии поля промчался к воротам, дважды сохранил мяч, несмотря на рикошеты от соперника и пробил в итоге мимо голкипера Доминика Ливаковича. Счет стал 2:0.

Отметим, что Альварес заработал пенальти, который пять минут до этого реализовал Лионель Месси.

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