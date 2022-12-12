​Далич: «Матч Аргентина – Нидерланды был дерзким, надеюсь, завтра такого не будет»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира против Аргентины. Специалист надеется, что все свои эмоции футболисты направят на игру, а не на что-то другое.

«Матч Аргентины против Нидерландов был довольно дерзким из-за многих действий, не связанных с футболом. Очень надеюсь, что завтра такого не будет. Завтрашний матч будет отличным как для нас, так и для Аргентины. Ставки высоки, на карте – место в финале чемпионата мира», - сказал Далич на пресс-конференции.

Матч Аргентина – Хорватия стартует 13 декабря в 22:00 по московскому времени.