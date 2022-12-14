Рой Кин: «Наблюдать за игрой Месси – привилегия»

Известный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин пожелал Лионелю Месси триумфа на катарском мундиале.

Сборная Аргентины находится всего в одном шаге от заветного трофея после победы над Хорватией в полуфинале (3:0). Месси вновь блеснул, записав на свой счёт гол и результативный пас.

«Очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. Это достижение станет для его карьеры своего рода вишенкой на торте. Наблюдать за игрой такого футболиста – настоящая привилегия», – заявил ирландец, выступая на ITV после первого полуфинального матча.

14 декабря сборные Франции и Марокко выявят соперника Аргентины по финалу.