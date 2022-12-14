Модрич рассказал, что думает об игре Месси на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о выступлении Лионеля Месси в Катаре.

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, обыграв Хорватию со счётом 3:0, а Месси вновь не остался без результативных действий – в его активе гол и ассист.

«Я поздравил Месси и пожелал ему удачи после матча, – ответил Модрич на вопрос о капитане аргентинцев. – Он проводит потрясающий турнир и во всей красе демонстрирует своё величие», – цитирует DEPORTV 37-летнего хавбека.

С пятью забитыми голами Лионель Месси занимает первую строчку в списке бомбардиров чемпионата мира – 2022 наряду с Килианом Мбаппе. Также в активе 35-летнего форварда «ПСЖ» три голевых паса.