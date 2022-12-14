Рахимов – о критике Модрича в адрес Орсато: «Это нормальная реакция»

Известный российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал критику звезды сборной Хорватии Луки Модрича в адрес главного судьи встречи с Аргентиной (0:3) Даниэле Орсато. Главным образом слова Модрича касались эпизода с назначенным одиннадцатиметровым ударом.

«Это нормальная реакция. Когда ты в шаге от финала и назначается пенальти, наверное, ты будешь это обсуждать», - приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что испытывает чувство уважения к проделанной работе хорватским коллективом по ходу чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Сам же Рахимов уверен, что пенальти назначен верно.