Рахимов – о критике Модрича в адрес Орсато: «Это нормальная реакция»

Известный российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал критику звезды сборной Хорватии Луки Модрича в адрес главного судьи встречи с Аргентиной (0:3) Даниэле Орсато. Главным образом слова Модрича касались эпизода с назначенным одиннадцатиметровым ударом.
«Это нормальная реакция. Когда ты в шаге от финала и назначается пенальти, наверное, ты будешь это обсуждать», - приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
Специалист отметил, что испытывает чувство уважения к проделанной работе хорватским коллективом по ходу чемпионата мира – 2022 в Катаре.
Сам же Рахимов уверен, что пенальти назначен верно.
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