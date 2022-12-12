Перишич: Хорватия будет готова на сто процентов к матчу с Аргентиной

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич высказался в преддверии матча с Аргентиной.

«К каждой игре мы готовимся одинаково. На чемпионате мира в России приходилось много ездить, а в Катаре все в пределах 30 минут езды. Вечером мы проведем последнюю тренировку и будем готовы к матчу», — приводит слова Перишича Vecernji list.

Футболист считает, что Лионель Месси отдаст все силы на поле, ведь это уже пятая попытка для него выиграть трофей, но и Хорватия подойдет к игре с отличным настроем.

Полуфинальный матч чемпионата мира Аргентина – Хорватия состоится завтра, 13 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.