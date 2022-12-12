Дзанетти рассказал о значимости Месси для сборной Аргентины

Экс-футболист сборной Аргентины и миланского «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением о лидерских качествах нападающего Лионеля Месси.

«Месси сейчас лидер больше, чем когда-либо раньше. Он доказывает свой статус в каждом поединке. Лео дарит радостные эмоции аргентинским фанатам с тех пор, как начал выходить на поле. Месси – наш капитан, он главная опора сборной», - передает слова Хавьера La Nacion.

В полуфинале чемпионата мира – 2022, который проходит в Катаре, сборная Аргентины встретится с командой Хорватии. Поединок состоится во вторник, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.