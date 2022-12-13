Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожидания от полуфинального матча Аргентина – Хорватия.

- Какие ожидания от матча Аргентина – Хорватия?



- Игра будет сложной. Это связано со стремлением двух команд попасть в финал. Футболисты будут доставать внутренние ресурсы. Все хотят хотя бы раз в жизни поиграть в финале. Хорваты будут играть так же, как мы видели. Они сплоченные, дисциплинированные. И хорошо представляют командный рисунок игры. Это создаст аргентинцам сложности. Мы уже видели, что кроме высокой организации, ответственности и дисциплины, в команде хорошо себя проявляет капитан - Ловрен. Ни разу не увидел от него такой игры в «Зените». Он показывает другой уровень. Можно много хорватских фамилий назвать. Это не звезды даже европейского уровня, но они объединены целью – решить задачу.



- А что касается Аргентины?



- Она так и будет командой Месси. Он ее сплачивает изнутри, дает ей направление. И при этом ставит необходимые жирные точки, когда требуется его участие в действиях команды. Он проявляет себя как настоящий мастер – звездный игрок в сборной, состоящей из одиннадцати боевых единиц. Поэтому матч будет очень тяжелым. Я бы хотел, чтобы Месси в очередной раз зарекомендовал себя, как командный игрок. И чтобы аргентинцы добились успеха. Но хорваты сейчас очень монолитны. Они понимают все, что происходит на поле, и как из этого надо выходить. Это составит сложности. Но команда Месси тоже доказала, что умеет решать задачи и показывать авторитетную игру.



- Этот чемпионат может стать турниром имени Месси, учитывая, что он находится в потрясающей форме?



- Так не бывает. Он пока один из претендентов на звание лучшего игрока. Есть и другие фамилии.



- Какие?



- Мбаппе, например. Некоторые футболисты тоже стараются украсить этот чемпионат. Конечно, Месси тоже будет претендовать на такую роль.



- В четвертьфиналах команды оставили много сил и завершили дело только в серии пенальти. Будут играть на фоне усталости?



- Возможно, психологически ребята и подустали, потому что надо в каждом матче доставать нервные ресурсы. Ведь необходимо каждый раз добывать победу, а они даются все сложнее. Но физическая усталость проходит за 72 часа. Этого достаточно. Все предусмотрено. Футболисты не будут испытывать физический голод. Скорее нервная ситуация будет давить, потому что команды уже вышли на финишную прямую в этой дистанции. Каждая игра для них равнозначна жизни.



- Какова вероятность, что в этом матче дело снова дойдет до серии пенальти?

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- Сложно сказать. У хорватов не хватает Месси, который мог бы решить игру в свою пользу. Но эти ничьи, которых у них много, говорят о том, что они умеют решать задачи. Выигрывают большие мастера, а проигрывают всегда команды. Они это и подтверждают. Но, не имея в наличии звезд первой величины, хорватам сложнее даются голы. Но при этом они все равно двигаются вперед.



- Уже двадцать лет на чемпионатах мира побеждают только европейские сборные. Эта тенденция будет нарушена?



- Мы можем ждать от Аргентины всплеска и изменений этой тенденции. Но я думаю, что Франция по составу более звездная.



- В финале кого хотели бы видеть?



- Аргентину и Францию.

Елена Григорьевская.