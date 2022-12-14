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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Альварес – самый молодой со времён Пеле игрок, оформивший дубль в полуфинале или финале ЧМ

14 Декабря 2022 • 00:07 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес помог команде выйти в финал чемпионата мира.

Футболист «Манчестер Сити» дважды поразил ворота хорватов, отличившись на 39-й и 69-й минутах встречи, которая завершилась со счётом 3:0. По информации Opta, Альварес стал самым молодым (22 года и 316 дней) с 1958 года игроком, оформившим дубль в полуфинале либо финале чемпионата мира. 64 года назад легендарный бразилец Пеле сделал это в возрасте 17 лет и 249 дней.

Сборная Аргентины сыграет в финале катарского мундиаля против победителя противостояния Франция – Марокко, которое состоится 14 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Аргентины Чемпионат Мира Хулиан Альварес
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