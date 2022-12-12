​Завершит ли Месси карьеру в сборной после чемпионата мира – тренер Аргентины ответил

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони получил вопрос о том, завершит ли Лионель Месси карьеру в национальной команде после чемпионата мира – 2022.

«Посмотрим. Месси сам решит, будет ли он продолжать играть за сборную или нет», - рассказал Скалони журналистам.

Напомним, что шесть лет назад Лионель Месси на эмоциях после неудачи на Кубке Америки объявил о завершении карьеры в сборной. Вскоре звёздный нападающий передумал. В 2021 году Месси выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки, а сейчас команда готовится к полуфиналу чемпионата мира против Хорватии. Матч пройдёт во вторник, 14 декабря.