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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ловрен — о матче с Аргентиной: «Мы готовы к битве»

13 Декабря 2022 • 09:38 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 10 ч. 49 мин.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен, представляющий сборную Хорватии на чемпионате мира в Катаре, поделился ожиданиями от матча 1/2 финала мундиаля против Аргентины.

«Нас ждёт настоящая битва, мы к ней готовы», — написал Ловрен в своих социальных сетях.

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что на предыдущих двух стадиях плей-офф балканской команде удалось пройти Японию и Бразилию. Обе встречи завершились победами хорватской сборной в сериях послематчевых пенальти. Аргентина, в свою очередь, смогла сломить сопротивление Австралии (2:1) и Нидерландов (2:2, 4:3 —  пен).  

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Евро-Футбол.Ру,
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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