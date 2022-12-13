Ловрен — о матче с Аргентиной: «Мы готовы к битве»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен, представляющий сборную Хорватии на чемпионате мира в Катаре, поделился ожиданиями от матча 1/2 финала мундиаля против Аргентины.

«Нас ждёт настоящая битва, мы к ней готовы», — написал Ловрен в своих социальных сетях.

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что на предыдущих двух стадиях плей-офф балканской команде удалось пройти Японию и Бразилию. Обе встречи завершились победами хорватской сборной в сериях послематчевых пенальти. Аргентина, в свою очередь, смогла сломить сопротивление Австралии (2:1) и Нидерландов (2:2, 4:3 — пен).