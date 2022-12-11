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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Президент «Урала» пожелал Месси победы на ЧМ-2022

11 Декабря 2022 • 05:42 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о чемпионате мира – 2022, проходящем в Катаре.

«Я не болею ни за одну сборную, но мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла сборная Аргентины во главе с Месси. Это будет красивая история», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что сборная Аргентины вышла в полуфинал турнира, переиграв в четвертьфинале Нидерланды. За путевку в финал чемпионата мира южноамериканская команда поспорит с Хорватией. Встреча состоится во вторник, 13 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Григорий Иванов
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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