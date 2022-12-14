Агуэро оценил игру Месси на чемпионате мира

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением об игре соотечественника Лионеля Месси на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Лео с каждым матчем играет все лучше и лучше. Он демонстрирует потрясающий футбол. Не могу понять, откуда у него столько сил. Было немного страшно, когда он схватился за подколенное сухожилие и приводящую мышцу. Но затем даже не было заметно, что его что-то беспокоит», - передает слова Серхио La Nacion.

В финале Аргентина встретится с победителем пары Франция – Марокко. Второй полуфинал состоится в среду, 14 декабря.