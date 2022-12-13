Губерниев назвал сборные, которые сыграют в финале чемпионата мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался касательно предстоящих полуфинальных поединков чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре.

«Мне все равно, кто победит. Думаю, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Но я не удивлюсь, если Марокко сыграет в финале. Для футбола это будет настоящий огонь», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Матч Аргентина – Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Встреча сборных Франции и Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Оба противостояния начнутся в 22:00 по московскому времени.

Финальный матч чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря.