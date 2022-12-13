Ознобихин: «Сборная Аргентины не захочет доводить матч до серии пенальти»

Российский актер Игорь Ознобихин высказался по поводу предстоящего полуфинального матча чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Аргентины и Хорватии.

«Очевидно, что сборная Аргентины не захочет доводить матч до серии пенальти. Хорваты, конечно, не будут против, что всё решится в серии пенальти», - приводит слова актёра «Матч ТВ».

Противостояние аргентинского и хорватского коллективов на главном футбольном соревновании планеты состоится сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Победитель встречи выйдет на лучшую команду пары Франция – Марокко.