​Сборная Хорватии на этом чемпионате мира лидировала всего 46 минут и добралась до полуфинала

Сборная Хорватии в пятницу завоевала путёвку в полуфинал чемпионата мира, обыграв Бразилию по итогам серии послематчевых пенальти. Любопытно, что команда Златко Далича на этом турнире лидировала в счёте всего лишь на протяжении 46 минут в одном из матчей (против Канады). В остальное время хорваты либо отыгрывались, либо счёт был равным.

Напомним, что по ходу плей-офф мундиаля хорваты выбили японцев и бразильцев. В обоих случаях «шашечные» брали верх по итогам серии одиннадцатиметровых ударов.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии сыграет против Аргентины. Матч пройдёт во вторник, 13 декабря.