Аргентина разгромила Хорватию, но лучший – совсем не Месси. А в топ-5 есть даже экс-игрок «Зенита»

Оценки аргентинским футболистам за первый полуфинал

Ни с кем на этом чемпионате мира сборная Хорватии не играла так смело. Ни с кем футболисты Златко Далича не использовали хаотичное давление первым номером и, наверное, поэтому никому не проиграли до полуфинала. План сыграть первым номером против сборной Аргентины провалился с таким треском, что Хорватию сложно назвать фаворитом в игре за третье место. Аргентинцы же прошли вице-чемпионов мира даже слишком просто.

Взглянем на статистику и поймём, что хорваты выиграли по всем показателям, кроме точных ударов и голов: владение мячом - 39:61, удары по воротам - 9:12, в створ – 7:2, угловые – 2:4. Но что толку от этих цифр, если Аргентина забила три, должна была забивать пять-шесть, а Хорватия с трудом наскребла на один опасный момент и вылетела в утешительный финал безо всяких вопросов.

Кто же стал творцом аргентинского успеха? Давайте выделим пять лучших игроков матча и немного удивимся, не увидев Лионеля Месси на первой строчке.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ

ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС – 7,0. А открывает наш хит-парад экс-игрок «Зенита». До полуфинала прекрасно смотрелся действующий чемпион России – Деян Ловрен, а в полуфинале появился Леандро Паредес и сыграл очень уверенно. Четыре отбора совершил, выиграл 5 единоборств из 6, отлично пасовал под давлением – 36 из 39 передач дошли до адресата. В общем, сделал много для победы над супертрио Модрич – Брозович – Ковачич.

ЭМИЛИАНО МАРТИНЕС – 7,5. У Хорватии не было прям 100-процентного момента, но при всех неприятных нападках «шашечных» Мартинес вёл себя очень уверенно. Отразил коварные удары Ловрена и Юрановича, всего накопив три сейва. Грамотно действовал на выходах и, самое главное, вообще не нервничал при серьёзном давлении противника, заодно подсказывая своим защитникам.

ЭНЦО ФЕРНАНДЕС – 7,5. А вот и второй участник дуэта, побившего трио Модрич – Брозович – Ковачич. Энцо Фернандес проделал больше беговой работы, чем Паредес, взяв на себя все рывки Матео. У него тоже четыре отбора, но оценка чуть выше за объём перемещений, большую активность. Вдвоём они смогли выключить хорватский центр поля – главное оружие Далича.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ – 8,0. Лео не взял титул лучшего игрока матча, но как же без него в любом топе. Как всегда, вся команда играла на Месси, искала его глазами. Лео отплатил взаимностью при третьем голе, который он сам по сути и придумал. Была ещё эффектная «стеночка» в штрафной площади и опасный удар, но в остальном Лео неплохо прикрыли. Хорваты выиграли у Месси 12 единоборств из 18.

ХУЛИАН АЛЬВАРЕС – 9,0. Безусловный герой матча, на морально-волевых вытащивший полуфинал для Аргентины. Контратакующая тактика сработала только благодаря Альваресу, у которого есть необходимая скорость и наглость для вскрытия обороны.

До пенальти, заработанного Хулианом на прекрасном рывке, у аргентинцев совсем ничего не получалось. Потом Альварес ещё один гол соорудил на индивидуальном мастерстве и только после этого команда задышала. Сам же добил Хорватию дублем во втором тайме. Два гола за два удара в створ при 1.18 по xG – отличные цифры за форварда, но и они не показывают всю значимость Альвареса в этом матче.