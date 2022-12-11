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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Названы топ-10 лучших игроков ЧМ-2022: Месси - лидер, Роналду нет в списке

11 Декабря 2022 • 11:19 Комментировать (3)
Аргентина
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Хорватия
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13.12 22:00

Авторитетный портал Goal.com опубликовал рейтинг лучших футболистов проходящего в Катаре чемпионата мира – 2022. По мнению журналистов, лидером этого списка является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В активе 35-летнего форварда четыре забитых мяча и две результативные передачи в пяти играх.

Второе и третье места занимают представители сборной Франции – Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Также в топ-10 были включены: Доминик Ливакович (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко), Бруну Фернандеш (Португалия), Софьян Амрабат (Марокко), Ришарлисон (Бразилия), Коди Гакпо (Нидерланды), Джуд Беллингем (Англия).

В полуфинале ЧМ-2022 сыграют Аргентина против Хорватии и Марокко с Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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Комментарии (3)
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redwhite1959
11 Декабря 2022 в 12:35
Если в этом списке нет Модрича, Гризмана и Мбаппе, то этот рейтинг - полная туфта!((
MiniMo21
11 Декабря 2022 в 12:01
Как считали? Кем названы? Какие критерии? Нет Просто захотелось Хайпануть на Месси... Тьфу... На фиг вообще такие новости на сайт переть
Кришна
11 Декабря 2022 в 12:23
А что тебя тут смущает? 4+2 у Месси по-твоему для хайпа он в топе?))) Или криро тут должен быть в топе с половинкой гола с левых пенок?)
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