Названы топ-10 лучших игроков ЧМ-2022: Месси - лидер, Роналду нет в списке

Авторитетный портал Goal.com опубликовал рейтинг лучших футболистов проходящего в Катаре чемпионата мира – 2022. По мнению журналистов, лидером этого списка является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В активе 35-летнего форварда четыре забитых мяча и две результативные передачи в пяти играх.

Второе и третье места занимают представители сборной Франции – Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Также в топ-10 были включены: Доминик Ливакович (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко), Бруну Фернандеш (Португалия), Софьян Амрабат (Марокко), Ришарлисон (Бразилия), Коди Гакпо (Нидерланды), Джуд Беллингем (Англия).

В полуфинале ЧМ-2022 сыграют Аргентина против Хорватии и Марокко с Франции.