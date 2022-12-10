Далич: «Модрич отыграл 120 минут и принёс нам победу»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил вклад капитана Луки Модрича во вчерашнюю победу над Бразилией в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Напомним, «шашечные» выбили с турнира одного из главных фаворитов, обыграв «пентакампеоне» в серии пенальти.

«Модрич отыграл 120 минут и принёс нам победу, а в нужный момент ещё и реализовал пенальти в послематчевой серии. Он просто невероятен. Лука не был уставшим и не думал останавливаться. Я хотел заменить его в дополнительное время, но он сказал мне, что готов играть», – заявил Далич на пресс-конференции после матча.

Напомним, на стадии полуфинала Хорватия сыграет с Аргентиной. Матч состоится 13 декабря.