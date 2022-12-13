Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси в данный момент склоняется к тому, чтобы продлить свой контракт с французской командой. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Адриен Гренье со ссылкой на издание Cadena SER.

Если верить источнику, Месси якобы убеждён в том, что ещё способен развиваться на самом высоком уровне. Лионель готов отложить переезд в США, где в его услугах был заинтересован «Интер» Майами. Семья Месси счастлива в Париже, а у игрока наконец наладились связи в раздевалке.

Напомним, в конце сезона Лионель может стать свободным агентом. В его трансфере также проявляла интерес «Барселона», но из-за финансовых проблем каталонцев эта сделка смотрится крайне маловероятной.