Месси: «Чувствую, что ван Галь проявил неуважение к сборной Аргентины»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси чувствует, что главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь проявил неуважение к его национальной команде. Напомним, вчера вечером «бело-голубые» выбили «оранжевых» с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, обыграв европейцев в серии пенальти.

«Я был разозлён поведением ван Галя. Я не понимаю, как можно с его опытом говорить подобные вещи, проявлять неуважение. Это не должно быть так, ведь это не имеет никакого смысла. Я чувствую, что он проявил неуважение к сборной Аргентины», – сказал Месси в интервью после матча.

На пресс-конференции после игры сам ван Галь рассказал о претензиях со стороны другого игрока Аргентины – вратаря Эмилиано Мартинеса, который обвинил нидерландца в том, что он слишком много разговаривает.

Напомним, ван Галь вчера объявил об уходе из сборной Нидерландов.