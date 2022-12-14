Многие футболисты, играющие на ЧМ-2022, звали на свидание самую сексуальную фанатку турнира

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль поведала о том, что многие игроки, принимающие участие в чемпионате мира – 2022, предлагали ей встретиться.

«Я получала сообщения от игроков, участвующих в ЧМ, с предложением встретиться. Думаю, я нравлюсь многим людям, ведь прекрасно выгляжу. Но не собираюсь здесь ни с кем встречаться. Я просто хочу заставить людей улыбаться, вот и все», - передает слова фанатки таблоид Daily Mail.

Напомним, что сборная Хорватии потерпела поражение от команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:3. Теперь подопечным Златко Далича предстоит провести поединок за третье место.