Баженов верит в то, что сборная Аргентины прорвётся в финал чемпионата мира

Никита Баженов, в прошлом выступавший в составе московского «Спартака», внимательно следит за событиями чемпионата мира в Катаре, он желает увидеть выход аргентинской сборной в финал турнира. По мнению Баженова, это будет закономерно, так как в финале самого престижного турнира мира должны играть сильнейшие, а сборная Аргентины, по его мнению, относится к таковым.

- Чемпионат мира — лучший турнир на свете, должны играть сильнейшие. История про случайность имеет место быть, но в финал, наверное, выйдут играть сильнейшие, это сборная Аргентины, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».