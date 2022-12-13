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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баженов верит в то, что сборная Аргентины прорвётся в финал чемпионата мира

13 Декабря 2022 • 06:39 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 13 ч. 53 мин.

Никита Баженов, в прошлом выступавший в составе московского «Спартака», внимательно следит за событиями чемпионата мира в Катаре, он желает увидеть выход аргентинской сборной в финал турнира. По мнению Баженова, это будет закономерно, так как в финале самого престижного турнира мира должны играть сильнейшие, а сборная Аргентины, по его мнению, относится к таковым.

- Чемпионат мира — лучший турнир на свете, должны играть сильнейшие. История про случайность имеет место быть, но в финал, наверное, выйдут играть сильнейшие, это сборная Аргентины, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Никита Баженов
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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