Ловре Калинич: «Мартинес — лучший вратарь АПЛ»

Бывший голкипер «Астон Виллы» Ловре Калинич рассказал о своём экс-партнёре Эмилиано Мартинесе перед полуфиналом чемпионата мира - 2022.

«Для меня Мартинес — лучший вратарь Английской премьер-лиги. Он блестяще отражал пенальти. Эмилиано — трудолюбивый и качественный вратарь. Он настоящий зверь. Он воин, как Перишич. На тренировках Эмилиано выкладывался и всегда отлично работал», — приводит слова вице-чемпиона мира Sportske Novosti.

Также Калинич поделился воспоминаниями, отметив качества Мартинеса по отбитию пенальти, что отражалось на тренировках. По мнению Ловре, аргентинец хорош в игре ногами и на выходах.

Напомним, что Аргентина сыграет с Хорватией в первом полуфинале уже завтра, 13 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.