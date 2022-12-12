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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ловре Калинич: «Мартинес — лучший вратарь АПЛ»

12 Декабря 2022 • 23:55 Комментировать
Аргентина
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Хорватия
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Через 21 ч. 46 мин.

Бывший голкипер «Астон Виллы» Ловре Калинич рассказал о своём экс-партнёре Эмилиано Мартинесе перед полуфиналом чемпионата мира - 2022.

«Для меня Мартинес — лучший вратарь Английской премьер-лиги. Он блестяще отражал пенальти. Эмилиано — трудолюбивый и качественный вратарь. Он настоящий зверь. Он воин, как Перишич. На тренировках Эмилиано выкладывался и всегда отлично работал», — приводит слова вице-чемпиона мира Sportske Novosti.

Также Калинич поделился воспоминаниями, отметив качества Мартинеса по отбитию пенальти, что отражалось на тренировках. По мнению Ловре, аргентинец хорош в игре ногами и на выходах.

Напомним, что Аргентина сыграет с Хорватией в первом полуфинале уже завтра, 13 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес ловре калинич
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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