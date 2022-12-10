Френки де Йонг: «Месси – величайший футболист в истории»

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг отдал должное капитану Аргентины Лионелю Месси, который вчера помог «бело-голубым» выйти в полуфинал чемпионата мира.

«Месси вновь показал свой класс? Конечно, он является величайшим футболистом в истории», – сказал де Йонг в послематчевом интервью.

Напомним, де Йонг и Месси ранее вместе выступали за каталонскую «Барселону» с 2019 по 2021 год, пока аргентинец не перешёл свободным агентом в «ПСЖ».

В полуфинале чемпионата мира Месси выведет сборную Аргентины в качестве капитана на матч с Хорватией, которая ранее выбила с турнира Бразилию.