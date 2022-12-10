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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Френки де Йонг: «Месси – величайший футболист в истории»

10 Декабря 2022 • 11:57 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
13.12 22:00

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг отдал должное капитану Аргентины Лионелю Месси, который вчера помог «бело-голубым» выйти в полуфинал чемпионата мира.

«Месси вновь показал свой класс? Конечно, он является величайшим футболистом в истории», – сказал де Йонг в послематчевом интервью.

Напомним, де Йонг  и Месси ранее вместе выступали за каталонскую «Барселону» с 2019 по 2021 год, пока аргентинец не перешёл свободным агентом в «ПСЖ».

В полуфинале чемпионата мира Месси выведет сборную Аргентины в качестве капитана на матч с Хорватией, которая ранее выбила с турнира Бразилию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Френки де Йонг сборная Нидерландов
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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