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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин рассказал, кого хочет видеть в финале ЧМ-2022

13 Декабря 2022 • 10:42 Комментировать
Аргентина
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Хорватия
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Через 10 ч. 42 мин.

Экс-голкипер московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Руслан Нигматуллин хотел бы увидеть в финале чемпионата мира - 2022 противостояние сборных Аргентины и Франции.

«Настоящий рейтинговый финал - это Франция - Аргентина. Это было бы по-настоящему вкусно и жирно! Финал Хорватия - Марокко вызовет гораздо меньше внимания. Я за финал фаворитов», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

В полуфиналах турнира встретятся Аргентина с Хорватией и Франция против Марокко. Матчи пройдут 13 и 14 декабря соответственно.

Финальный поединок чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря.

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Руслан Нигматуллин Сборная Аргентины Сборная Франции
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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