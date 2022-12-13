Нигматуллин рассказал, кого хочет видеть в финале ЧМ-2022

Экс-голкипер московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Руслан Нигматуллин хотел бы увидеть в финале чемпионата мира - 2022 противостояние сборных Аргентины и Франции.

«Настоящий рейтинговый финал - это Франция - Аргентина. Это было бы по-настоящему вкусно и жирно! Финал Хорватия - Марокко вызовет гораздо меньше внимания. Я за финал фаворитов», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

В полуфиналах турнира встретятся Аргентина с Хорватией и Франция против Марокко. Матчи пройдут 13 и 14 декабря соответственно.

Финальный поединок чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря.