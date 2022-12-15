Касильяс - о пенальти Аргентины: «Альварес сфолил на голкипере Хорватии, а не наоборот»

Экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о пенальти, который был назначен в поединке ½ финала чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Хорватии.

«Альварес сфолил на голкипере Хорватии, а не наоборот», - передает слова Касильяса 24sata.

Напомним, что пенальти был назначен в середине первого тайма после того, как нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес столкнулся в штрафной площадке с хорватским вратарем Домиником Ливаковичем. Удар с точки уверенно реализовал Лионель Месси. Матч завершился победой «альбиселесте» со счетом 3:0. В финале южноамериканцы сыграют против Франции.