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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Леандро Фернандес: «Недооценивать Хорватию не стоит»

13 Декабря 2022 • 13:12 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 7 ч. 56 мин.

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

По мнению Фернандеса, недооценивать балканскую команду не стоит.

«Аргентина может победить, но недооценивать Хорватию не стоит. Нашим игрокам надо уважать такого соперника. Будет захватывающая битва за финал», — приводит слова футболиста Sport24.

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале мундиаля встретится с победителем пары Франция — Марокко. Этот матч состоится завтра, 14 декабря, в то же самое время.   

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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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