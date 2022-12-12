Червиченко: «Хочется увидеть финал Франции и Аргентины»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какую пару он хочет видеть в финале чемпионата мира - 2022.

«Что касается финала Хорватия — Марокко, то чемпионат мира показывает, что может быть что угодно. Хочется верить, что мы увидим финал в исполнении Франции и Аргентины», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что в полуфиналах катарского мундиаля «альбиселесте» встретятся с Хорватией, а действующие чемпионы мира попытаются остановить сенсационный поход Марокко. Встречи соответственно пройдут 13 и 14 декабря.