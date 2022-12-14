Отаменди: «Остался ещё шаг»

Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре, в полуфинале банда Лионеля Месси переиграла сборную Хорватии, забив той три мяча. Защитник аргентинской команды Николас Отаменди заявил, что теперь команде остался лишь шаг до исполнения заветной мечты.

- Мы - 26 бойцов. Мы сражаемся за наш народ. Мы были уверены, что решим задачу и выйдем в финал. Остался лишь один шаг - выиграть финал, - цитирует слова Отаменди пресс-служба аргентинской команды

Сборная Аргентины дважды выигрывала чемпионат мира, но также после последней победы дважды проигрывали в финале - сперва в 1990 году, а затем в 2014.