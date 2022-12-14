Защитник сборной Хорватии Соса - о поражении от Аргентины: «Всё испортил спорный пенальти»

Защитник сборной Хорватии Борна Соса высказался о крупном поражении от команды Аргентины (0:3) в полуфинальном поединке чемпионата мира – 2022.

«Мы контролировали ход игры, но все испортил спорный пенальти. Когда же счет стал 0:2, нам стало очень трудно. Против такого соперника, как Аргентина, непросто отыграть такой гандикап.

Мы пытались вернуться в игру, однако Месси показал то, что демонстрирует на протяжении всей своей карьеры. Мои поздравления Аргентине», - передает слова Сосы Index.

В финале Аргентина встретится с победителем пары между национальными командами Франции и Марокко.