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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хабиб одним словом охарактеризовал Модрича

14 Декабря 2022 • 15:25 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Легендарный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о лидере сборной Хорватии – полузащитнике Луке Модриче. В своих социальных сетях экс-чемпион UFC одним словом описал 37-летнего футболиста.

«Легенда», - написал Нурмагомедов, прикрепив фотографию Модрича.

В полуфинале чемпионата мира – 2022 сборная Хорватии потерпела крупное поражение от национальной команды Аргентины со счетом 0:3. Теперь европейцы сыграют в матче за третье место, а южноамериканцы разыграют титул в финале. Их соперники определятся в противостоянии Франции и Марокко. Этот матч пройдет 14 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Хабиб Нурмагомедов
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