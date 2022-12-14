Хабиб одним словом охарактеризовал Модрича

Легендарный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о лидере сборной Хорватии – полузащитнике Луке Модриче. В своих социальных сетях экс-чемпион UFC одним словом описал 37-летнего футболиста.

«Легенда», - написал Нурмагомедов, прикрепив фотографию Модрича.

В полуфинале чемпионата мира – 2022 сборная Хорватии потерпела крупное поражение от национальной команды Аргентины со счетом 0:3. Теперь европейцы сыграют в матче за третье место, а южноамериканцы разыграют титул в финале. Их соперники определятся в противостоянии Франции и Марокко. Этот матч пройдет 14 декабря.