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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аленичев считает, что ЧМ-2022 не последний в карьере Месси

11 Декабря 2022 • 21:19 Комментировать (1)
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, является ли чемпионат мира – 2022 последним для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Не уверен, что для Месси этот чемпионат мира последний. Через четыре года ему будет 39 лет. Притом Лео не надо пробегать за матч по 12 километров — ему хватит 5-6, чтобы в какой-то момент взорваться и решить исход встречи», — написал Аленичев в своей колонке для портала «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что Месси отлично проводит текущий турнир, в каждом матче у него есть результативное действие, его мастерство никуда не денется, поэтому, он еще может сыграть через четыре года.

На счету 35-летнего аргентинца четыре забитых мяча и две результативные передачи в пяти матчах чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Дмитрий Аленичев
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Декабря 2022 в 21:34
Не надо...
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