Мостовой – о финале Хорватия – Марокко: «На сегодня не могу такое представить»

Бывший нападающий национальной сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящие полуфинальные поединки чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист вновь подчеркнул то, о чём говорил ранее: катарское соревнование – это «чемпионат сенсаций».

Давать какие-либо прогнозы относительно будущих полуфинальных матчей в связи с вышесказанным эксперт не берётся.

У спортсмена не вызовет удивление нахождение в финале одной из двух сборных – Хорватии или Марокко.

«Если обе команды будут в финале, то это что-то из области фантастики. На сегодня не могу такое представить», - цитирует Мостового «Чемпионат».