Алдонин — о матче Аргентина — Хорватия: «Я на стороне Месси»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

По словам Алдонина, в этой игре он будет поддерживать южноамериканскую команду, в пользу которой должен будет сказаться фактор Лионеля Месси. Эксперт считает, что если у лидера аргентинской сборной получится сыграть так же, как и в предыдущих матчах на текущем турнире, то хорватам будет очень сложно его сдержать.

«Месси, учитывая матч с нидерландцами, где ему уделяли особое внимание, всё равно смог отдать голевую передачу и забить. Я на стороне Месси», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.