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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Модрич высказался о скандале в матче сборных Аргентины и Нидерландов

13 Декабря 2022 • 01:39 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 20 ч. 5 мин.

Капитан хорватской национальной команды Лука Модрич высказался о скандале в матче сборных Аргентины и Нидерландов в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Что я думаю о скандале с Аргентиной? Я этого не видел, мы сосредоточены на себе, а остальное для нас неважно. Мы смотрим на Аргентину и Месси с уважением, но без страха. В футболе такого понятия не существует», — приводит слова хавбека мадридского «Реала» издание AS.

Напомним, что первый полуфинал катарского мундиаля пройдёт во вторник, 13 декабря. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Хорватии Лука Модрич
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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