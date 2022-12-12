Орлов: «Выход Хорватии в полуфинал чемпионата мира — это не сенсация»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

Журналист отметил, что выход балканской команды в полуфинал мундиаля для него не является сенсацией, так как в её составе выступает большое количество опытных футболистов. По мнению Орлова, шансы Аргентины и Хорватии в предстоящей встрече абсолютно равны.

«Я ожидаю, что хорваты достойно сыграют с Аргентиной. Пусть аргентинцы их боятся», — приводит слова Орлова Sport24.

Матч Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.