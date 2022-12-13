Месси и Альварес - в атаке сборной Аргентины на матч против Хорватии

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины будет играть против Хорватии. Рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Макаллистер, Энцо Фернандес, де Пауль, Месси, Альварес.

Матч Аргентина – Хорватия начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.

Отметим, что на предыдущих стадиях плей-офф сборная Аргентины прошла Австралию (2:1) и Нидерланды (2:2, победа по пенальти).