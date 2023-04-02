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Умяров: «Никаких прогнозов по возвращению на поле»

02 Апреля 2023 • 06:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров заявил, что не знает даже примерных сроков своего возвращения на футбольное поле.

«Как здоровье? Прогнозов на возвращение в строй пока никаких нет», - заявил футболист «Чемпионату», добавив, что чувствует себя хорошо.

Напомним, молодой хавбек не играет уже с 9 октября прошлого года. Тогда в матче против самарских «Крыльев Советов» он получил травму и с тех пор больше не появлялся на футбольном поле.

Однако весной выяснилось, что консервативное лечение его травмы результата не дало, поэтому полузащитник перенёс операцию на плюсневой кости.

Для Умярова сезон закончен

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Спартак Москва Наиль Умяров
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