Умяров: «Никаких прогнозов по возвращению на поле»

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров заявил, что не знает даже примерных сроков своего возвращения на футбольное поле.

«Как здоровье? Прогнозов на возвращение в строй пока никаких нет», - заявил футболист «Чемпионату», добавив, что чувствует себя хорошо.

Напомним, молодой хавбек не играет уже с 9 октября прошлого года. Тогда в матче против самарских «Крыльев Советов» он получил травму и с тех пор больше не появлялся на футбольном поле.

Однако весной выяснилось, что консервативное лечение его травмы результата не дало, поэтому полузащитник перенёс операцию на плюсневой кости.

Для Умярова сезон закончен