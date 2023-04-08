Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока московского «Динамо» Константина Тюкавина, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении своего подопечного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (3:3).

- Скажите, как вам сегодняшняя игра? Вы довольны выступлением Тюкавина?

- Костя поучаствовал во всех голах, вышел заряженным. При счёте 3:2 не было смысла его заменять. Он мог ещё забить и вообще закончить игру. Но за всё отвечает тренер. Вообще он со «Спартаком» хорошие игры выдаёт. Дежурная команда для него. Наверное, такая игра тренерам не очень нравится. Было много ошибок с обеих сторон, но болельщикам должно понравиться. В хоккее не всегда счёт такой бывает.

- Ещё недавно у Константина было мало игрового времени, но сейчас ситуация потихоньку выправилась. Не получится ли так, что Тюкавин, который сегодня неплохо выступил, сохранит для Йокановича тренерское кресло?

- Он и «Уралу» забил на 90-й минуте, и «Крыльям Советов» в добавленное время. Уже не в первый раз вытаскивает команду. Оценивать работу тренера надо руководству клуба, этим занимается спортивный отдел.

- Как сейчас ощущает себя Константин? Он всем удовлетворён?

- У него есть честный контракт, он его отрабатывает. На поле всегда выходит с улыбкой: дали 75 минут - выжимает все 75 минут, дали меньше времени - отыграл меньше. Считаю, он неплохой сезон проводит. Без истерик и обид, карточки не получает. Лишнюю энергию на что-то другое не выбрасывает. Сейчас задача выигрывать в каждой игре.

Напомним, что Тюкавина заменили на Фёдора Смолова на 67-й минуте.

Роберт Иванов