Булыкин: «Динамо» было сильнее и должно обыгрывать «Акрон» даже вторым составом»

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «бело-голубых» из Кубка России. Команда Славиши Йокановича вылетела от «Акрона» из города Тольятти.

«Динамо» было сильнее и должно обыгрывать даже вторым составом такую команду. Но здесь, думаю сыграла роль самоуверенность, потому что было столько моментов», – цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России «Динамо» дошло до финала, где команда в итоге проиграла московскому «Спартаку» на «Лужниках». В чемпионате России подопечные Славиши Йокановича в данный момент располагаются на пятом месте в турнирной таблице.