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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич рассказал, в каком случае «Динамо» может уволить Йокановича

04 Апреля 2023 • 12:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Акрон
Через 5 ч. 20 мин.

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

Напомним, что в матче 21-го тура РПЛ «бело-голубые» уступили «Сочи» (0:2), несмотря на то, что большую часть этой встречи команда Йокановича провела в большинстве.

По мнению Генича, руководство «Динамо» задумывается о смене тренера уже давно.  

«Вряд ли их (руководство) устраивает нынешний футбол с нынешними игроками. Если на этой неделе «Динамо» проиграет «Акрону» и «Спартаку», то Йоканович может не доработать до конца апреля», — цитирует Генича «РБ Спорт».

На данный момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 21 тура. Свой ближайший матч «Динамо» проведёт сегодня, 4 апреля, против «Акрона» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Генич Славиша Йоканович
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