Генич рассказал, в каком случае «Динамо» может уволить Йокановича

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

Напомним, что в матче 21-го тура РПЛ «бело-голубые» уступили «Сочи» (0:2), несмотря на то, что большую часть этой встречи команда Йокановича провела в большинстве.

По мнению Генича, руководство «Динамо» задумывается о смене тренера уже давно.

«Вряд ли их (руководство) устраивает нынешний футбол с нынешними игроками. Если на этой неделе «Динамо» проиграет «Акрону» и «Спартаку», то Йоканович может не доработать до конца апреля», — цитирует Генича «РБ Спорт».

На данный момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 21 тура. Свой ближайший матч «Динамо» проведёт сегодня, 4 апреля, против «Акрона» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). Начало — в 19:30 по московскому времени.