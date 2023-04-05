Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса»

05 Апреля 2023 • 11:26 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игре сенегальского футболиста в матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Урала» (1:2).

«Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса. Я очень счастлив за него и за «Спартак». Вчера Кейта был в огне», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, что Бальде перешёл в «Спартак» прошлым летом, однако успел провести за «красно-белых» лишь шесть матчей, так как отбывал дисквалификацию. В игре против «Урала» 28-летний футболист отметился своим первым голом в футболке московского клуба.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 апреля против «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
11:41 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «У «Динамо» была куча моментов, но реализация – ноль»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Химки» - чёрная дыра на карте российского футбола, Марианская впадина»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал о подготовке «Пари НН» к матчу с «Краснодаром»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил назначение испанского тренера в «Торпедо»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
10:24 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал фаворита на второе место в РПЛ
10:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «У «Спартака» не лучший тренер и не лучшие игроки»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Даса высказался о возможной отставке Йокановича
09:41 · Россия. Премьер-лига
Юран заверил, что «Пари НН» не покинет РПЛ
09:30 · Россия. Премьер-лига
Булатов рассказал, что пропало в игре «Спартака»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал главную проблему российского футбола
09:22 · Кубок России
Понсе: «Каждый матч для «Акрона» в Кубке России, как финал»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Непонятно, почему люди не хотят оформить паспорт болельщика»
Все новости
Рекомендуем