Агент: «Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игре сенегальского футболиста в матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Урала» (1:2).

«Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса. Я очень счастлив за него и за «Спартак». Вчера Кейта был в огне», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, что Бальде перешёл в «Спартак» прошлым летом, однако успел провести за «красно-белых» лишь шесть матчей, так как отбывал дисквалификацию. В игре против «Урала» 28-летний футболист отметился своим первым голом в футболке московского клуба.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 апреля против «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Начало — в 19:30 по московскому времени.