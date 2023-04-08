Соболев стал пятым игроком за девять лет, который забил в чужие и свои ворота в матче РПЛ

Сейчас проходит матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо».

После первого тайма счёт был 2:2.

В концовке второго тайма форвард «красно-белых» Александр Соболев отправил мяч в собственные ворота, а на седьмой минуте он открыл счёт в матче.

Нападающий стал пятым игроком за девять лет, кому удалось забить в чужие и свои ворота в матче РПЛ.

Последние пять игроков, забившие в чужие и в свои ворота в матче РПЛ:

Умар Ньяссе («Локомотив») против «Терека» 2014;

Джемал Табидзе («Уфа») против «Краснодара» 2019;

Кристиан Нобоа («Сочи») против «Динамо» май 2022;

Егор Филипенко («Урал») против «Локомотива» ноябрь 2022;

Александр Соболев («Спартак») против «Динамо» март 2023.