Соболев стал пятым игроком за девять лет, который забил в чужие и свои ворота в матче РПЛ

Сейчас проходит матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо».
После первого тайма счёт был 2:2.
В концовке второго тайма форвард «красно-белых» Александр Соболев отправил мяч в собственные ворота, а на седьмой минуте он открыл счёт в матче.
Нападающий стал пятым игроком за девять лет, кому удалось забить в чужие и свои ворота в матче РПЛ.
Последние пять игроков, забившие в чужие и в свои ворота в матче РПЛ:
Умар Ньяссе («Локомотив») против «Терека» 2014;
Джемал Табидзе («Уфа») против «Краснодара» 2019;
Кристиан Нобоа («Сочи») против «Динамо» май 2022;
Егор Филипенко («Урал») против «Локомотива» ноябрь 2022;
Александр Соболев («Спартак») против «Динамо» март 2023.
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