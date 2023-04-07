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Точилин: «Вопрос в том, владеет ли Йоканович управлением команды»

07 Апреля 2023 • 13:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин высказался о наставнике команды Славише Йокановиче.

«Вопрос в том, владеет ли он управлением команды. Если да, то смысла [в отставке] нет. Если же контроль где-то теряется, то, наверное… Но это только сами руководители определяют», - приводит слова Точилина «Матч ТВ».

По словам эксперта, руководство клуба однозначно обозначило свою позицию по поводу перемен – до окончания нынешнего сезона их не предвидится.

Специалист также добавил, что готов к предложению стать главным тренером «Динамо».

В данный момент динамовский коллектив располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Точилин Славиша Йоканович
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