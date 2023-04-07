Точилин: «Вопрос в том, владеет ли Йоканович управлением команды»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин высказался о наставнике команды Славише Йокановиче.

«Вопрос в том, владеет ли он управлением команды. Если да, то смысла [в отставке] нет. Если же контроль где-то теряется, то, наверное… Но это только сами руководители определяют», - приводит слова Точилина «Матч ТВ».

По словам эксперта, руководство клуба однозначно обозначило свою позицию по поводу перемен – до окончания нынешнего сезона их не предвидится.

Специалист также добавил, что готов к предложению стать главным тренером «Динамо».

В данный момент динамовский коллектив располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.