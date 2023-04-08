Абаскаль: «Хотим переломить тенденцию с голами и реализацией»

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Первый вопрос по составу. До сих пор не вернулись Джикия и Промес, плюс еще Шамар добавился. Как решить эти проблемы?

- Никакой на самом деле проблемы нет. Наоборот, неправильно это называть проблемой, ведь я неоднократно говорил, что мы играем теми футболистами, которые у нас есть в составе. Травмы всегда бывают. В составе нет тех игроков, которые почувствовали недомогание, но мы уверены в тех ребятах, которые сегодня могут нам помочь, которые в строю и доказывают свою состоятельность на тренировках.

- Вместе с тем у «Динамо» еще больше проблем по составу и результатам. Вы придавали значение сложностям «бело-голубым» с составом, может быть, на что-то делали упор?

- Нет, в таком контексте мы не рассматривали, потому что готовимся в целом. Каждый матч - отдельная история, помимо того, кто играет конкретно из футболистов, какие именно футболисты. Мы готовимся глобально к каждому матчу, в данном случае матчу с «Динамо». Это супермотивационный матч для нас с невероятной мотивацией, невероятным желанием, поэтому сегодня мы постараемся сделать максимум. Конечно, сегодня какие-то детали есть, но готовимся так.

- В первом круге вы уступили «Динамо» из-за совершенно ненужной ошибки на своей половине поля. Реваншистские настроения присутствуют?

- Нет, я бы не называл это реваншем. Сегодня не так важно, что случилось там 6-7 месяцев назад и какой тогда был результат. Это отдельный матч, отдельная для нас возможность. Мы в целом хотим поменять тенденцию. В последних матчах у нас не получалось с голами и реализацией моментов. Вот эту тенденцию мы хотим сегодня переломить и быть более опасными перед воротами.