Скопинцев: «Болельщики, я думаю, кайфанули»

Центральным матчем двадцать второго тура российского чемпионата стал поединок между «Спартаком» и «Динамо», и он получился весьма результативным - забив друг другу по три гола, команды так и не выявили победителя. Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что болельщикам этот поединок очень понравился.

- Думаю, болельщики кайфанули. Удовольствие получили. Зрелищное такое рубилово получилось. Очков мы, конечно, не добрали. Но результат закономерным получился, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российской высшей лиги московское «Динамо» сразится с «Пари НН».