Непомнящий: «Спартак» вынужден Литвинова отправлять в защиту»

Бывший главный тренер ташкентского «Пахтакора» Валерий Непомнящий высказался об игре «Спартака» в весенней части сезона.

Специалист заявил, что ситуация, при которой команда демонстрирует лучший футбол весной, чем осенью, но при этом имеет некоторые проблемы, сложилась в двух клубах – «Спартаке» и ЦСКА. Это, по словам эксперта, вытекает из нестабильности в составе.

«Центр защиты - очень важная линия. Если нарушается взаимодействие, возникают большие проблемы. «Спартак» вынужден Литвинова отправлять в защиту, хотя этот парень украшал бы игру команды в середине поля», - приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Именно в этом и есть причины проблем в оборонительной линии и малого количества забитых голов, заключил тренер.