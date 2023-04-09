Шунин: «Хотели выиграть, серьёзно готовились к игре»

В центральном матче двадцать второго тура российского чемпионата московское «Динамо» не сумело повторить успех первого круга против «Спартака», команды забили друг другу по три мяча.

Голкипер «бело-голубых» Антон Шунин заявил, что его команда очень старалась в подготовке к матчу, хотя и не сумела в итоге выиграть.

- Хотели выиграть, серьезно готовились к матчу. И у нас все было чтобы победить. И положительных эмоций после матча нет. Ошибки были, будем разбирать, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре московский клуб примет дома нижегородцев из «Пари НН».